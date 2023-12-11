80 человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда

Только за утро понедельника, 11 декабря, в травматологические пункты Ростова-на-Дону за медицинской помощью обратились 80 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Ростовской области.

«На 12:00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей», — передает слова ведомства ИА «ДОН 24».

В министерстве указали, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь. В утренние часы передвижение по городу было затруднено из-за гололеда на дорогах.

28 октября травматолог-ортопед Сергей Алексутов отметил, что при первом гололеде в сезоне люди соблюдают осторожность, но привыкнув, начинают ходить быстрее и в результате получают травмы. Кроме того, как указал травматолог, при падении руки нужно согнуть, иначе будет перелом лучевой кости.

В период гололеда часто встречается перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу. Алексутов добавил, что избежать падений может помочь правильная обувь с устойчивой и нескользящей подошвой.