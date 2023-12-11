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Жители Сахалина отдали мошенникам больше 2,5 млн рублей

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Несколько человек пострадали в результате дистанционного мошенничества в Сахалинской области. Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей.

В Южно-Сахалинске злоумышленники предложили 79-летней пенсионерке получить сертификат на лекарства из Германии. Женщина выполняла инструкции собеседника по телефону и осуществила перевод личных накоплений в размере 1,02 млн рублей. Кроме того, она оформила кредит на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

61-летний житель Южно-Сахалинска связался с мошенниками, увидев объявление о продаже автомобиля. Собеседник потребовал внести задаток в размере 50 тыс. рублей, а затем перестал выходить на связь.

В Охинском городском округе жертвой мошенников стала 54-летняя женщина. Ей поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ, который убедил потерпевшую, что мошенники пользуются ее персональными данными. Затем разговор продолжил «сотрудник банка». Он убедил женщину, что ей необходимо обновить корреспондентский счет, снять сбережения и перевести их на новый счет. Общая сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.

В Корсаковском городском округе 67-летнему мужчине поступили сообщения в одном из мессенджеров о том, что на его имя якобы оформлены кредиты. Мошенники убедили потерпевшего «обезопасить» накопления и перевести деньги на посторонние счета. Ущерб превысил 2,14 млн рублей.

В Тульской области за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 37 человек. Общий ущерб превысил 8,7 млн рублей.

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