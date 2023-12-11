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В Минздраве опровергли срыв поставок оборудования для российских больниц

Замглавы Минздрава РФ Кузнецов: оборудование в больницы поставляется вовремя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Высокотехнологичное оборудование поступает в российские больницы вовремя, ситуация не вызывает опасений, заявил 11 декабря помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

О задержке поставок американского оборудования для онкодиспансеров из-за экспортных ограничений США незадолго до этого написала газета «Коммерсант».

«Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений — по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются», — сказал Кузнецов «РИА Новости».

Он добавил, что на рынке РФ появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе для лучевой терапии. По данным представителя министерства, среди этих поставщиков есть и российские компании.

Кроме того, власти уделяют особое внимание как развитию инфраструктуры здравоохранения в целом, так и онкологической службы, подчеркнул Кузнецов. В этой связи он выразил уверенность, что потребности в необходимом оборудовании будут полностью удовлетворены.

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Ранее, 7 декабря, в пресс-службе Минздрава опровергли сообщения Telegram-каналов о дефиците вакцин от ветряной оспы. Представители ведомства рассказали «Известиям», что в 2023 году в гражданский оборот было введено 203 280 упаковок вакцины «Варилрикс». Указанные объемы примерно соответствуют годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году. Уточнялось, что следующая партия — более 70 тыс. упаковок — уже проходит государственный контроль.

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