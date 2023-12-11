В МИД РФ рассказали о переговорах с представителем ХАМАС

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с представителями палестинских партий и движений. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

С палестинской стороны в разговоре участвовали член исполкома Организации объединения Палестины (ООП), генеральный секретарь Палестинского демократического союза (ФИДА) Салех Раафат, представитель руководства Народного фронта освобождения Палестины Махер Тахер и заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

«В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости прекращения боевых действий и безотлагательного решения всех возникших гуманитарных проблем, включая освобождение заложников», — сообщил МИД РФ.

В Москве подчеркнули особую важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

До этого, 7 декабря, Богданов обсудил с дипломатическим советником президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анваром Гаргашем перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта. Также во время беседы были рассмотрены задачи дальнейшего развития российско-эмиратских дружественных отношений в контексте тех договоренностей.

Ранее, 5 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.