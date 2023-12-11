Американский боксер Рамирес высказался о российской школе бокса

Американский боксер Джимине Рамирес заявил, что российская школа бокса отличается высоким уровнем и она ему импонирует. Об этом он сказал 11 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон».

«Джимине говорит то, что (российская. — Ред.) школа действительно очень высокого класса. Российская школа ему очень импонирует. Но их (российскую и американскую школы. — Ред.) сложно сравнивать, потому что действительно очень разные школы и у них нет ничего общего. У американской школы одни техники работают, в России — другие», — перевел слова Рамиреса переводчик.

11 декабря Рамирес рассказал о том, как готовился к бою с россиянином Эдгаром Гукасяном. Отмечается, что он работал над техникой, выносливостью, акцентировал внимание на беге.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсоном Бабанин. В соглавном — Шульский (Россия) и Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом Рамиреса станет российский боксер Эдгар Гукасян, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.