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Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских БПЛА

Минобороны РФ: российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских БПЛА
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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 11 декабря сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Неспублики, Шевченко Донецкой Народной Неспублики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации РФ на Украине было уничтожено 9632 украинских БПЛА, а также 550 самолетов, 257 вертолетов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны.

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Ранее, 9 декабря, командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок рассказал, что около 90% FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого, 7 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчетом системы ПВО ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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