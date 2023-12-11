Один человек погиб в ДТП с автобусом в Биробиджане

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на дороге в Биробиджане. Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла вечером 10 декабря на улице Советской. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Nissan допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ». В момент аварии в салоне находились только водитель и кондуктор, они не пострадали.

Водитель иномарки был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Об этом пишет ИА EAOMedia.

В Челябинской области утром 11 декабря водитель машины Lada Vesta при выполнении обгона на федеральной трассе Москва – Челябинск допустил столкновение с Nissan X-Trail. После этого Lada врезалась в автомобиль Volvo с полуприцепом. Три человека погибли.