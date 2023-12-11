Карта спецоперации на Украине 11 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери Киева составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

На краснолиманском направлении подразделения ВС РФ отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 175 человек, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На донецком направлении российские силы отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 80 бойцов и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери Украины составили до 45 военных, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».