В Бельгии заявили о сложной для Украины ситуации

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседаний глав МИД стран Европейского союза 11 декабря заявила, что считает ситуацию, в которой оказалась сейчас Украина, сложной.

«Ситуация на Украине сложная, министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба расскажет нам о ситуации на местах», — передает ее слова «РИА Новости».

Лябиб подчеркнула, что предстоящая неделя важна для Киева, поскольку на саммите объединения 14–15 декабря будет принято решение по финансовой поддержке страны в размере €50 млрд, а также по военной помощи и началу переговоров о присоединении к ЕС.

Кроме того, глава бельгийского МИДа напомнила о продолжении работы «по ослаблению России» путем принятия 12-го пакета санкций, касающегося алмазов. Она отметила, что Бельгия поддерживает данную инициативу.

Ранее в этот день газета Financial Times писала, что для авторитета ЕС в качестве союзника Украины настало критическое время. По ее данным, в случае неспособности лидеров Евросоюза согласовать пакет мер поддержки на саммите макрофинансовая стабильность Украины будет поставлена под угрозу.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС в Брюсселе.

Кроме того, 1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.