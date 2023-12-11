Реклама
Прямой эфир
Общество
Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом
Мир
В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
Общество
Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО
Мир
Россиянину Тордену продлили срок заключения под стражей в Финляндии
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Общество
Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Культура
Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»
Мир
В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине
Сюжет:

В Бельгии заявили о сложной для Украины ситуации

Глава МИД Бельгии: ситуация на Украине сейчас сложная
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседаний глав МИД стран Европейского союза 11 декабря заявила, что считает ситуацию, в которой оказалась сейчас Украина, сложной.

«Ситуация на Украине сложная, министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба расскажет нам о ситуации на местах», — передает ее слова «РИА Новости».

Лябиб подчеркнула, что предстоящая неделя важна для Киева, поскольку на саммите объединения 14–15 декабря будет принято решение по финансовой поддержке страны в размере €50 млрд, а также по военной помощи и началу переговоров о присоединении к ЕС.

Кроме того, глава бельгийского МИДа напомнила о продолжении работы «по ослаблению России» путем принятия 12-го пакета санкций, касающегося алмазов. Она отметила, что Бельгия поддерживает данную инициативу.

Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе
Кто выступает против старта переговоров о принятии Киева в объединение

Ранее в этот день газета Financial Times писала, что для авторитета ЕС в качестве союзника Украины настало критическое время. По ее данным, в случае неспособности лидеров Евросоюза согласовать пакет мер поддержки на саммите макрофинансовая стабильность Украины будет поставлена под угрозу.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС в Брюсселе.

Кроме того, 1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023