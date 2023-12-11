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В Забайкальском крае 77 человек погибли при пожарах в 2023 году

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С начала 2023 года в Забайкальском крае произошло порядка 1,2 тыс. пожаров в жилых домах. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Жертвами возгораний стали 77 человек, в том числе четыре ребенка. Количество техногенных пожаров в 2023 году сократилось, однако число погибших по сравнению с 2022 годом увеличилось. В регионе проводится ряд профилактических мероприятий. В частности, места проживания многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации оборудуют автономными дымовыми пожарными извещателями. Благодаря им с 1 января 2022 года спасены 18 человек, в том числе семь детей.

За минувшие выходные в Забайкалье произошло 17 пожаров. Погибших нет, но пострадал один человек.

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