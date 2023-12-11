Госдума заявила о готовности выработать решения для урегулирования блогерства

Государственная дума (ГД) готова выработать законодательные решения для того, чтобы урегулировать блогерскую деятельность. Круглый стол, на котором освещалась тема режима деятельности блогера, прошел в понедельник, 11 декабря. Трансляция велась на сайте.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе дискуссии отметил, что у каждого блогера есть свои интересы, а меры урегулирования такой деятельности необходимо выработать совместно с законодателями.

«Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Ред.), важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — сказал он.

Ранее, 7 декабря, в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Помимо этого, из-за треш-стримеров будет усилена уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, ведь зрителями таких трансляций чаще всего становятся люди с несформировавшейся психикой и дети. Кроме того, вводится дополнительное наказание — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. Это позволит ограничить доступ в интернет преступникам.

Также 7 декабря сообщалось, что в Госдуме обсудят введение ОКВЭД для блогеров, профессия которых может быть отнесена к экономической деятельности.

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лангартова рассказала «Известиям», что в сфере цифрового образования сейчас присутствует много ответственных профессионалов, на услуги которых есть запрос у общества. Но вместе с тем в последнее время в России прошло несколько крупных уголовных процессов, связанных с обвинениями в мошенничестве крупных видеоблогеров, занимающихся продажей дистанционных курсов и тренингов.