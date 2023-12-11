ЦИК и Минобороны сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минобороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сочли возможным проведение президентских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 11 декабря сообщила ЦИК в Telegram-канале.

Консультации по данному вопросу прошли в понедельник, 11 декабря. В них участвовали зампредседателя и секретарь ЦИК Николай Булаев и Наталья Бударина, представители Минобороны, ФСБ и руководства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов», — сказано в заявлении.

Также уточняется, что в этот день данный вопрос изучат на внеочередном заседании российской ЦИК.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В этот же день российский лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в грядущих выборах после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Таким образом он ответил на просьбу председателя народного совета ДНР, Героя ДНР Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога отметил, что это поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.