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Член СПЧ Борд заявил о признании ООН массовых пыток россиян на Украине

Член СПЧ Брод: ООН признала, что россиян массово пытают на Украине
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Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
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Представители ООН признают факты того, что на Украине массово пытают россиян. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, сообщает «РИА Новости» 11 декабря.

«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк», — сообщается в докладе члена СПЧ, представленном на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Также Брод отметил, что власти Украины так и не признали факт пыток и никак не наказали извергов, в том числе тех, которые публично демонстрировали убийство или пытки пленных российских военнослужащих.

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Ранее, 1 октября, офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) убивают даже украинских военнослужащих, которые побывали в плену у российских солдат. По его словам, своих военных, побывавших в плену, украинская армия старается уничтожать еще у линии фронта. Это делается, чтобы не допустить утечки информации.

Еще в марте в ООН сообщили, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. По словам Тюрка, большинство пыток имели место сразу после пленения.

Российские власти не раз сообщали о пытках военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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