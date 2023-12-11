Глава МИД Украины Кулеба: Киев спляшет для выполнения условий ЕС по вступлению в союз

Власти Украины готовы практически на любые условия для вступления страны в Евросоюз (ЕС), даже требующие «попрыгать и сплясать», заявил 11 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Данную позицию он озвучил перед заседанием совета глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — считает Кулеба.

По его мнению, Украина в конце концов войдет в ЕС. В то же время он задался вопросом, пройдет ли этот процесс плавно или будет сопровождаться препятствиями.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина вступит в ЕС исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита европейских стран, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

В то же время депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал присоединение Украины к ЕС финансовой бомбой замедленного действия для населения Европы. Он подчеркнул, что ЕС губит себя ради Киева, хотя уже выделенных €160 млрд не хватит для обеспечения всех потребностей украинского президента Владимира Зеленского.

На неготовность Украины к старту переговоров о вступлении в ЕС также указал председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри. По его оценке, от Украины для этого потребуется еще много шагов.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям», что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран. По словам эксперта, ее возможно рассматривать лишь гипотетически, поскольку она нанесла бы удар по привычному для европейцев уровню жизни и экономике европейских стран.

В конце ноября глава ЕК заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

До этого, 4 октября, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.