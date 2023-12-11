Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений

В целях выживания Европейский союз должен отказаться от дальнейших планов по централизации компетенций, заявил в понедельник, 11 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте республики.

В ходе выступления он заявил, что в стране, которая не обеспечивает свой суверенитет, не может быть процветания и безопасности. Кроме того, Моравецкий заявил, что Варшава не согласна на дальнейшее лишение государств-членов ЕС их полномочий.

«Только внутри союза мы можем противодействовать централистским тенденциям, которые, если они будут продолжаться, рано или поздно разрушат его», — цитирует польского премьера газета Rzeczpospolita.

11 декабря польский парламент рассматривает вопрос о вотуме доверия правительству Моравецкого. Если он не будет получен, то парламентское большинство может назначить кандидатом на пост премьер-министра страны Дональда Туска, ранее уже занимавшего эту должность, обращает внимание газета.

8 декабря польский министр иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в ЕС выросло сопротивление планам централизации. По его словам, Польша стремится к тому, чтобы замедлить решения на европейском уровне, а также чтобы эта процедура была закрыта, а вопрос «оказался в мусорке».

7 ноября евродепутат от Германии Гуннар Бек сообщил в беседе с «Известиями», что правая политическая партия страны «Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран — членов ЕС и противостоит дальнейшей централизации власти в Евросоюзе. Сообщалось, что раньше возникали проблемы при согласовании иных вопросов и с Польшей. После прихода к власти премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Европе также ожидают сложностей в связи с его антиукраинской позицией.