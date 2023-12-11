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В Госдуме заявили о провале попыток Запада отменить всё русское

Депутат Германова: попытки Запада отменить всё русское провалились
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Попытки Запада отменить всё русское провалились. Об этом 11 декабря «Известиям» заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что корпорация Apple опубликовала на своем официальном сайте вакансию инженера-лингвиста, который будет работать с Siri на русском языке. Будущий сотрудник должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке», быть осведомленным о русской культуре.

«Было понятно с самого начала, что попытки изолировать русскую культуру обречены на провал — это естественно. И не только русскую культуру, это касается и экономики, мы сейчас видим, что компании, которые ушли с российского рынка, пострадали. Они однозначно от этого не выиграли», — сказала парламентарий.

Германова добавила, что Россия, в свою очередь, не отменяет цивилизованную культуру западных стран, потому что «нам это интересно, мы должны знать, в каком мире мы живем».

«А они ринулись, но теперь понимают, что попытки обречены на провал. Это однозначно», — заключила депутат.

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В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты.

В октябре внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

Попытки отмены русской культуры в западных странах начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием деятелей искусства из РФ.

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