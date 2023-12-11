Состояние реки Углегорки на Сахалине проверят после жалоб на загрязнение
Специалисты взяли пробы воды в реке Углегорке в Сахалинской области. Жители региона неоднократно жаловались на загрязнение водоема.
По словам граждан, с лета вода имеет грязно-коричневый цвет. Пробы были взяты до и после слияния рек Желтой и Углегорки, а также в Углегорке в районе Технопарка, напротив первого подъема водозабора, в центральном мелиоративном канале. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
Воду проверят по показателям мутности, наличию взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа. Также будет проведен микробиологический анализ. Результате станут известны в течение двух недель. В комиссионном обследовании реки приняли участие сотрудники Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
В октябре в Якутии ликвидировали последствия аварийного разлива нефтепродуктов в реке Ирелях в Мирнинском районе. Было собрано семь грузовиков загрязненного грунта, откачано десять грузовиков сорбента и загрязненной воды. Причиной разлива стало опрокидывание бензовоза.