Эксперт заявил о невозможности завершить операцию в секторе Газа до Нового года

Израильская армия не успеет завершить военную операцию в секторе Газа до Нового года, как этого требует Белый дом. Об этом эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин рассказал в понедельник, 11 декабря.

По его словам, Израиль не сможет добиться поставленных целей до Нового года, так как ускорение процесса приведет к очень серьезным потерям израильских военных.

«Нужно минимум еще полтора-два месяца, чтобы полноценно взять по контроль большую часть сектора Газа. Требовать от израильтян завершить военную операцию Вашингтон может, и у него даже есть для этого рычаги. США могут прекратить поставку вооружений и перестать накладывать вето на антиизраильские резолюции в ООН», — сказал эксперт в беседе с «Абзацем».

При этом Каргин усомнился в том, что Белый дом будет их задействовать, потому что тогда действующая администрация лишится целого ряда своих спонсоров. Также это принесет раскол внутри демократической партии, поскольку там есть два крыла: произральское и пропалестинское.

Ранее, 10 декабря, журнал The Economist сообщил, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года.

Издание отметило, что именно такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, сообщает телеканал «360».

Помимо этого американская администрация требует от Израиля, чтобы он предпринимал как можно больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины, сообщает телеканал «Звезда».

10 декабря американский сенатор Берни Сандерс сообщил, что блокировка США проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Сандерс также добавил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

8 декабря США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.