Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Политика
ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Спорт
Минск назвал дискриминационными ограничения по участию своих атлетов в ОИ-2024
Мир
Военное крыло ХАМАС нанесло ответный ракетный удар по Тель-Авиву
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
Пассажиров рейса Стокгольм – Краков эвакуировали из-за задымления на борту
Сюжет:

Эксперт заявил о невозможности завершить операцию в секторе Газа до Нового года

Эксперт Каргин: Израиль не сможет завершить операцию в секторе Газа до Нового года
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильская армия не успеет завершить военную операцию в секторе Газа до Нового года, как этого требует Белый дом. Об этом эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин рассказал в понедельник, 11 декабря.

По его словам, Израиль не сможет добиться поставленных целей до Нового года, так как ускорение процесса приведет к очень серьезным потерям израильских военных.

«Нужно минимум еще полтора-два месяца, чтобы полноценно взять по контроль большую часть сектора Газа. Требовать от израильтян завершить военную операцию Вашингтон может, и у него даже есть для этого рычаги. США могут прекратить поставку вооружений и перестать накладывать вето на антиизраильские резолюции в ООН», — сказал эксперт в беседе с «Абзацем».

При этом Каргин усомнился в том, что Белый дом будет их задействовать, потому что тогда действующая администрация лишится целого ряда своих спонсоров. Также это принесет раскол внутри демократической партии, поскольку там есть два крыла: произральское и пропалестинское.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Ранее, 10 декабря, журнал The Economist сообщил, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года.

Издание отметило, что именно такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, сообщает телеканал «360».

Помимо этого американская администрация требует от Израиля, чтобы он предпринимал как можно больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины, сообщает телеканал «Звезда».

10 декабря американский сенатор Берни Сандерс сообщил, что блокировка США проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Сандерс также добавил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

8 декабря США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023