Пассажиров рейса Стокгольм – Краков эвакуировали из-за задымления на борту

Пассажиров польской авиакомпании Buzz эвакуировали из самолета из-за возникшего на борту задымления. Об этом 10 декабря сообщил портал Aviation24.

Boeing 737 должен был вылететь из Стокгольма в Краков в воскресенье, 10 декабря. Перед отправлением в салоне самолета началось задымление. В результате 189 пассажирам пришлось покинуть воздушное судно и вернуться в терминал.

Пострадавших нет. Авиакомпания принесла свои извинения и выдала ваучеры на питание.

Источник портала сообщил, что при помощи тепловизионного оборудования спасатели обнаружили внутри самолета повышенное нагревание. Пожарные провели дымовую зачистку лайнера.

До этого, 8 декабря, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, вернулся обратно из-за разгерметизации кабины пилотов. На борту было 105 пассажиров и шестеро членов экипажа. Самолет благополучно сел в Минеральных Водах.