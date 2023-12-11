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«Остров Мечты» подготовил новогоднюю программу

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Фото: Telegram/dreamislandmsk
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С 29 декабря по 8 января с 15:00 (31 декабря – с 14:00) на площади Москва гостей городского променада будут ждать игры со сказочными персонажами и героями «острова Мечты» -Дримчиками. Участникам предстоит починить фабрику новогодних подарков, выполняя различные задания: разгадывание головоломок, игры в снежный боулинг, украшение елки и прохождение эстафеты с китайским дракончиком.

Также в праздничной программе - встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе с которыми можно будет спеть новогодние песни, закружиться в хороводе и сфотографироваться среди тематических декораций.

Ежедневно для посетителей будут проходить 2 творческих мастер-класса по созданию елочных игрушек из фетра, карнавальных масок с символом года и декорированию новогодних колпаков.

31 декабря, 3 и 6 января гостей ждут интерактивные кукольные спектакли, где персонажи сказки вместе с юными зрителями отправятся в путешествие по зимнему лесу, сыграют в снежки и получат небольшие сувениры в подарок.

1 и 2 января посетители смогут посмотреть на эффектное химическое шоу и принять участие в экспериментах. В остальные дни для гостей устроят шоу мыльных пузырей, где артист продемонстрирует эффектные трюки с реквизитом: от жонглирования до создания зверей из мыльной пены.

Ежедневно праздничную программу будут завершать розыгрыши подарков и дискотека с воздушными шарами.

Расписание всех активностей доступно на сайте.

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