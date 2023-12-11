В МИЦ «Известия» представят победителей соревнований по ходьбе «Человек идущий»

12 декабря в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится торжественная церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий».

К участию приглашены:

Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН;

Максим Уразов, директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ;

Юрий Зинченко, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАО;

Дмитрий Труненков, олимпийский чемпион по бобслею, трехкратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России;

Ирина Пудова, российская телеведущая, участница социального проекта «Команда Звёздный Десант», тревел-журналист, основатель проекта «Здоровая Нация».

В 2023 году проекту «Человек идущий» исполнилось пять лет. Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в текущем сезоне собрал более 77 тысяч человек из 87 регионов России. Всего за месяц чемпионата 2815 команд сделали более 12,8 млрд шагов, это более 9,5 млн. км. Организатором соревнований является Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат прошёл в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: «корпоративные команды», «муниципальные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды неформальных объединений граждан (Групп ЗОЖ)».

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

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