Европейский союз рассматривает пять возможных кандидатур на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 11 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

По его словам, в кулуарах прошедшей в Брюсселе встречи глав МИД ЕС в ноябре обсуждалась кандидатура главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, а также руководителя главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова. Кроме того, в объединении считают, что заменить Зеленского смогли бы глава офиса президента Андрей Ермак, бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или мэр Киева Виталий Кличко.

Причинами, по которым на Западе желают сменить президента Украины, являются несбывшиеся обещания Зеленского победить РФ на поле боя, его хамство в общении с зарубежными партнерами, коррупция в стране и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона, указал Нарышкин.

Директор спецслужбы утверждает, что обсуждения перечисленных кандидатур ведутся «серьезными людьми в серьезных центрах». При этом дискуссии по данному вопросу происходят всё чаще, и с учетом развития ситуации на фронте потребность Запада в замене Зеленского может возникнуть уже скоро, добавил он.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

7 декабря, итальянское издание L'Antidiplomatico назвало Ермака самым безопасным преемником для Зеленского. По мнению журналистов, в случае своего выдвижения кандидатом Ермак сможет обеспечить для Зеленского безопасность.

До этого, 5 декабря, газета Financial Times написала со ссылкой на информированные источники, что Зеленский может захотеть провести выборы до окончания конфликта на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже. По их мнению, украинский лидер может пойти на подобный шаг даже несмотря на то, что ранее он отказался от проведения выборов на фоне конфликта в стране.

Кроме того, 19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.