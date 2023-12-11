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Американист указал, что Зеленский будет умолять Байдена выделить помощь Киеву

Американист Можегов: Зеленский будет просить помощь Киеву на встрече с Байденом
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
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Президент Украины Владимир Зеленский будет умолять у американского лидера Джо Байдена выделить помощь Киеву на встрече в Белом доме 12 декабря. Об этом 11 декабря «Известиям» заявил политолог-американист Владимир Можегов.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден предложил Зеленскому провести встречу в Белом доме, чтобы обсудить нужды Киева.

«Проблемы большие и у Байдена с поддержкой Зеленского, и у самого Зеленского. Есть что обсуждать, но главное, конечно, финансовая помощь, без которой Киев вести боевые действия не может, а Байден не может провести эту помощь через конгресс», — считает Можегов.

Как отметил американист, на встрече будут обсуждаться помощь, которую вновь будет просить Зеленский, и «обходные пути», благодаря которым Вашингтон сможет эту помощь предоставить.

До этого визит Зеленского в США состоялся 21 сентября. Он встретился с членами конгресса, а также посетил Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с Байденом.

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Еще в сентябре кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что визит Зеленского в Вашингтон преследовал только одну цель — получить финансирование. Он призвал американское руководство «проснуться» и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов.

Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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