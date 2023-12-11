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В МИД Венгрии заявили о неудачных попытках ЕС принять решения по Украине

МИД Венгрии: ЕС пытается принять решения по Украине, по которым нет консенсуса
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны Евросоюза пытаются принять решения в отношении Украины, которые не подготовлены и по которым нет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) 11 декабря.

«На этой неделе в ходе дебатов будет доминировать Украина. Многие европейские политики хотят принять важные решения, которые совершенно не подготовлены и по которым нет стратегического консенсуса относительно будущего Европы», — заявил глава МИД Венгрии.

По словам министра, Венгрия не поддастся давлению и будет действовать в своих интересах.

«Мы продолжим принимать решения в европейских и национальных интересах и не поддадимся никакому давлению, от кого бы оно ни исходило, чем бы нас ни шантажировали и что бы ни обещали», — подытожил Сийярто.

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Ранее в этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в Евросоюз (ЕС), в том числе «попрыгать и сплясать». Кулеба выразил уверенность в том, что Украина войдет в состав Евросоюза. По его словам, этот процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям», что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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