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WP сообщила о планах США расширить военную группу в Красном море

WP: США планируют расширить военную группу в Красном море из-за хуситов
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Фото: Global Look Press/US Navy
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США ведут переговоры с союзниками по коалиции морских сил для того, чтобы расширить оперативную группу, действующую в Красном море и Аденском заливе, в связи с нападениями йеменских хуситов на коммерческие суда. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что в состав коалиции со штаб-квартирой в Бахрейне входят 39 государств. По словам американского чиновника, на которого ссылается издание, план администрации президента США Джо Байдена состоит в расширении объединенной оперативной группы CTF-153, которую возглавляет офицер ВМС США.

Кроме того, в материале добавили, что многие государства заинтересованы в предотвращении нарушения коммерческого судоходства.

«Наша цель — обеспечить наличие достаточных военных средств для сдерживания угроз хуситов морской торговле в Красном море и в окружающих водах. <…> Мы действительно услышали некоторый интерес со стороны нескольких ключевых партнеров», — цитирует WP слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, произнесенные им 7 декабря.

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9 декабря фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена. Уточнялось, что, по данным французских ВМС, два беспилотника были запущены недалеко от Аль-Худайды, портового города, контролируемого хуситами, а затем были перехвачены примерно в 110 км от побережья.

3 декабря сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Тогда же в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.

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