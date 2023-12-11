Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на линии фронта удивило лидеров западных стран и привело к их звонкам в Киев. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, и некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев с вопросом, что это значит и являются ли сейчас переговоры приоритетом», — отметило издание.

Автор добавил, что до этого слово «тупик» было для украинских властей запретным, несмотря на фактическое отсутствие продвижения ВСУ на фронте.

О том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, Залужный рассказал 1 ноября в интервью журналу The Economist. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил тогда он.

Ранее в этот день советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь заявила FT о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт страны с РФ.

По ее словам, выбранная украинскими политиками стратегия «оптимизма» с завышенными ожиданиями, заставила аудиторию западных стран задаться вопросом о причинах финансовых вложений в Киев, который якобы уже находится на «грани победы». Притом материалы в СМИ, которые описывали ситуацию более реалистично, рассматривались как ложные.

До этого, 6 декабря, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал в интервью австрийской газете Die Presse, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.