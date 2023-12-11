Сектор поиска

Международное сообщество продолжает прилагать усилия для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а администрация США воздействует на правительство Биньямина Нетаньяху с целью ограничения сроков операции ЦАХАЛ «Железные мечи» и разработки концепции послевоенного устройства системы управления в секторе Газа. Ни одной из сторон подобный проект пока не предложен, хотя существует несколько возможных сценариев.

Относительно простым в реализации может показаться переход анклава под юрисдикцию Палестинской национальной администрации, имеющей сформированные институты власти. Кроме того, именно такой исход сейчас лоббируют США. Впрочем, не до конца ясны настроения населения сектора. Довоенные опросы заметно разнятся в зависимости от источника. Если израильские институты говорят о поддержке ПНА в Газе на уровне не более 10%, то в американских она может доходить до 50% и выше. Истина обнаруживается традиционно посередине и зависит от формулировки вопроса, который задают респондентам.

В целом жители анклава не отрицают опцию централизации палестинских территорий под единым началом. Однако на лидирующую роль в управлении такой администрацией ключевых фракций — ХАМАС и ФАТХ — они зачастую смотрят скептически в силу их предшествующего противостояния за власть, коррупции и неспособности содействовать решению социально-экономических проблем населения за минувшие годы. В разговоре об Израиле и конфликте с ним наиболее низкой оказывается популярность ФАТХ, а ХАМАС и иные группировки, стоящие на принципах вооруженного сопротивления, вырываются в лидеры.

В контексте политического будущего Газы, да и всех палестинских территорий подобный расклад свидетельствует о запросе населения на реформирование ПНА. Сама Палестинская администрация предлагает пойти по классическому пути, назначив очередные всеобщие выборы, но шансов на их успех пока немного, так как Рамалла явно потребует, а правительство Нетаньяху с высокой вероятностью откажет в организации голосования в Восточном Иерусалиме, что уже неоднократно становилось камнем преткновения между сторонами. Кроме того, Махмуд Аббас выдвинул для управления сектором нереалистичное в обстоятельствах эскалации условие — достижение всеобъемлющего урегулирования.

На фоне военных действий на арену выходит оппозиция ФАТХ, пытающаяся использовать конфликт для демонтажа власти Аббаса при обеспечении выживаемости ХАМАС. В ноябре в Дохе прошла встреча главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и руководителя группировки в диаспоре Халеда Машаля с лидером реформистского крыла ФАТХ Самиром аль-Машхарави и племянником Ясира Арафата Насером аль-Кудвой. Двое последних считаются представителями Мохаммеда Дахлана — экс-главы службы превентивной безопасности в Газе и давнего претендента на пост лидера ПНА. Как кажется, в настоящий момент условий для большой битвы за власть между фракциями и внутри них нет, но возможен промежуточный вариант в виде инклюзивного политического процесса, ограниченного географическими рамками сектора Газа, для формирования там временной администрации с перспективой распространения опыта на все палестинские территории. Успех этого сценария серьезно зависит от позиции арабских государств. Пока подобное развитие событий может отвечать интересам ОАЭ, где проживает Дахлан, и Саудовской Аравии. Не исключено, что таким образом эти страны пытаются сдержать растущее влияние Катара как посредника в палестино-израильской деэскалации.

Поднимается и вопрос восстановления в Газе израильской власти. Судить о наличии подобных взглядов позволяют граффити о возвращении в Гуш-Катиф (блок эвакуированных в 2005 году поселений), появившиеся в анклаве с началом наземной операции ЦАХАЛ. Для руководства Израиля подобный сценарий вряд ли выглядит релевантным по экономическим соображениям и из-за отсутствия его поддержки региональными и международными посредниками. Кроме того, присоединение Газы потребует в перспективе отказа от иной части территорий. И если с «односторонним размежеванием» 2005-го общество успело свыкнуться, то оставление поселений в Иудее и Самарии грозит глубоким расколом.

При этом Израиль настаивает не только на демонтаже власти ХАМАС и недопущении к управлению ПНА, но и на формировании особой системы безопасности в секторе, включающей буферную зону и пропускной контроль. Поскольку первыми с идеей были ознакомлены региональные государства, правительство Нетаньяху, вероятно, рассчитывает переложить часть ответственности на них. Если это не удастся, не исключено присутствие международных сил по аналогии с ВСООНЛ в Ливане или зонирование, схожее с системой, существующей на Западном берегу.

В целом политическое будущее сектора Газы — часть более сложного и потенциально более опасного для региона вопроса о кризисе власти на всех палестинских территориях. Однозначного варианта его решения пока нет, а путь к нему с высокой вероятностью столкнется с препятствиями как с израильской, так и с палестинской стороны.

Автор — эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин в Институте востоковедения РАН

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