Финансовый аналитик назвал некритичным падение курса биткоина

Утром 11 декабря биткоин (ВТС) упал ниже $42 тыс., следует из данных сайта Coindesk. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что пока на крипторынке ничего критичного не произошло.

«На торгах в Азии цена рухнула на 7,8%, до $40 400. Негативные новости на глаза не попались — значит, у кого-то сдали нервы либо техническая ошибка платформы, торгового робота либо трейдера в объеме сделки, которые спровоцировали каскадное исполнение защитных стопов на фьючерсном рынке. Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано позиций трейдеров на сумму более $400 млн. По биткоину было ликвидировано на $85,5 млн», — уточнил эксперт.

По словам аналитика, резкое падение курса длилось не более 5 минут. И от достигнутых утренних минимумов цены восстановились на 50% от падения.

«Не исключаю, что кто-то решил зафиксировать прибыль после восьмидневного ралли на 18,5%. С 11 сентября рост составил 77,65%, а с начала года — 163%. Лучше синица в руке, чем журавль в небе перед новогодними праздниками. Крипторынок окрасился в темно-красный цвет, но пока ничего критичного не произошло», — добавил Антонов.

Говоря о факторах, которые могут повлиять на курс ВТС, он объяснил, что на этой неделе важным ориентиром станут данные по инфляции в США. Так, от их значений будут зависеть дальнейшие решения Федеральной резервной системы 13 декабря, которые определят настроения участников рынка.

«Инвесторы делают ставку на дальнейший рост [ВТС], основываясь на трех факторах — исторически хорошей доходности биткоина в ноябре-декабре; перспективах одобрения биржевых фондов биткоина; обратном отсчете до снижения вознаграждения за майнинг в 2024 году», — заключил Антонов.

Ранее, 5 декабря, стоимость ВТС превысила $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

1 ноября сообщалось, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.