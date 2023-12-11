Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
Сюжет:

Финансовый аналитик назвал некритичным падение курса биткоина

Биткоин упал ниже $42 тыс.: мнение финансового аналитика Антонова
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 11 декабря биткоин (ВТС) упал ниже $42 тыс., следует из данных сайта Coindesk. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что пока на крипторынке ничего критичного не произошло.

«На торгах в Азии цена рухнула на 7,8%, до $40 400. Негативные новости на глаза не попались — значит, у кого-то сдали нервы либо техническая ошибка платформы, торгового робота либо трейдера в объеме сделки, которые спровоцировали каскадное исполнение защитных стопов на фьючерсном рынке. Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано позиций трейдеров на сумму более $400 млн. По биткоину было ликвидировано на $85,5 млн», — уточнил эксперт.

По словам аналитика, резкое падение курса длилось не более 5 минут. И от достигнутых утренних минимумов цены восстановились на 50% от падения.

«Не исключаю, что кто-то решил зафиксировать прибыль после восьмидневного ралли на 18,5%. С 11 сентября рост составил 77,65%, а с начала года — 163%. Лучше синица в руке, чем журавль в небе перед новогодними праздниками. Крипторынок окрасился в темно-красный цвет, но пока ничего критичного не произошло», — добавил Антонов.

Говоря о факторах, которые могут повлиять на курс ВТС, он объяснил, что на этой неделе важным ориентиром станут данные по инфляции в США. Так, от их значений будут зависеть дальнейшие решения Федеральной резервной системы 13 декабря, которые определят настроения участников рынка.

«Инвесторы делают ставку на дальнейший рост [ВТС], основываясь на трех факторах — исторически хорошей доходности биткоина в ноябре-декабре; перспективах одобрения биржевых фондов биткоина; обратном отсчете до снижения вознаграждения за майнинг в 2024 году», — заключил Антонов.

«Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин — о правилах игры, новых полномочиях по контролю за выручкой экспортеров, схемах вывода денег и дропперах

Ранее, 5 декабря, стоимость ВТС превысила $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

1 ноября сообщалось, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023