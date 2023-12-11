Эксперт дал советы по выкапыванию автомобиля из снега без повреждений

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин 11 декабря рассказал «Известиям», как откопать автомобиль из снега без повреждений.

«Самые опасные и вредные ситуации для автомобиля — это резкие перепады температур и многодневная парковка под снежной шапкой. В случае с перепадами температур происходит следующее: вы оставляете прогретый автомобиль во дворе на ночь, температура к ночи резко падает, а снег на кузове машины тает и быстро превращается в ледяную корку. А из-за многодневной парковки под снежной шапкой снег постепенно прессуется, уплотняется и также превращается в корку», — сообщил он.

Чтобы без последствий освободить машину от таких снежных одежд, нужно действовать последовательно, отметил Кукарин.

«Очищаем снег со стороны водительской двери. Садимся за руль и запускаем машину. Обогрев включаем постепенно. Например, для начала запускаем обдув салона и переднего стекла. Вновь выходим на улицу и вооружаемся лопатой и щеткой. Пока машина греется изнутри, водителю нужно поработать снаружи», — сказал он.

Важно, что орудовать лопатой можно только вокруг машины. Чем ближе к кузову авто вы подбираетесь, тем осторожнее должны быть ваши движения, подчеркнул эксперт. А вот сам кузов можно обметать только щеткой и ни в коем случае не сбивать лед лопатой. Такие действия могут привезти к серьезным царапинам, сколам лакокрасочного покрытия машины. Далее перепады температур, повышенная влажность сделают свою работу, и на месте любой царапины появятся «рыжики» — начнется коррозия металла. И без помощи профессиональных специалистов в кузовном автосервисе уже не обойтись.

По словам специалиста, при выкапывании авто даже из легкого, рыхлого снега часто повреждаются элементы тюнинга, пластиковые детали.

«Если вы решите избавить авто от наледи на автомойке, то в целом это будет правильное решение, но важно провести процедуру правильно. Нельзя сразу с мороза начинать мойку авто теплой водой под высоким давлением. Это также не способствует здоровью кузова. Рекомендую оставить машину в теплом помещении мойки хотя бы на 10–15 минут и только после этого подключать водный напор», — сказал он.

Еще один рабочий вариант освобождения от наледи — парковка ТЦ или жилого дома, добавил Кукарин. Оставьте машину на максимально возможное время в теплом помещении. Так вы без последствий растопите килограммы намерзшего льда.

«Важный нюанс — слой льда часто образуется не только на кузове, днище, но и на автомобильных дисках. Причем чаще всего наледь находится на внутренней части диска, и автомобилисту не так уж и просто самостоятельно заметить проблему. Чаще всего на СТО водители приезжают с жалобами на вибрацию руля или плохую управляемость», — заключил собеседник «Известий».

4 декабря технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал «Известиям», что для безаварийного движения в условиях снегопада и гололеда существует ряд определенных правил. Первое — выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно, советует эксперт. Кроме того, в условиях сниженной видимости или «снежной каши» на дороге лучше увеличить дистанцию вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля. Важно помнить и о боковом интервале.