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Жители Тульской области отдали мошенникам 8,7 млн рублей за неделю

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В Тульской области за минувшую неделю 37 человек пострадали в результате дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил 8,7 млн рублей.

По каждому факту полиция проводит проверку. В Ясногорском районе о мошенничестве сообщил 45-летний мужчина. Через один из мессенджеров ему поступило предложение дополнительного заработка за счет покупки товара, который автоматически будет продан третьим лицам. Потерпевшему обещали вернуть вложенные средства с процентами. Туляк перевел на счета злоумышленников 600 тыс. рублей. Об этом пишет ТСН24.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На прошлой неделе трое жителей Иркутской области отдали мошенникам около 4 млн рублей. Двум гражданам злоумышленники предложили получить высокий доход за счет «инвестирования», еще одной пенсионерке мошенники пообещали компенсацию за приобретенный медицинский товар.

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