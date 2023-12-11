Украина должна оставаться нейтральной и служить мостом между Россией и Европой, а не вступать в НАТО, считает экс-президент Франции Николя Саркози. Такое мнение 10 декабря он выразил в интервью испанской газете El Mundo.

Бывший французский лидер отметил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО еще в период своего президентского срока в 2007–2012 годах, и в данный момент его точка зрения осталась прежней.

«Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — сказал Саркози журналистам.

Он добавил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. В качестве противоположного примера Саркози привел опыт собственных действий в 2008 году в связи с событиями в Грузии.

Ранее, 13 сентября, Саркози указал на последствия отказа Украины от конструктивного дипломатического диалога с РФ. По словам экс-президента, подобные действия грозят республике ее полным уничтожением. Саркози также выразил уверенность, что с Путиным возможно построить конструктивный диалог.

До этого, в августе, Саркози сравнил участие Европы в конфликте на Украине с «танцем на краю вулкана». По его мнению, необходимо дать Украине гарантии безопасности, при этом учитывая интересы российской стороны. Он напомнил, что речь идет о конфликте с крупнейшей ядерной державой и это необходимо учитывать. Кроме того, он назвал разговоры о возвращении Крыма в состав Украины иллюзией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.