Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
Сюжет:

Саркози назвал ошибкой попытки включить Украину в НАТО

Саркози призвал не включать Украину в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Vincent Isore
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина должна оставаться нейтральной и служить мостом между Россией и Европой, а не вступать в НАТО, считает экс-президент Франции Николя Саркози. Такое мнение 10 декабря он выразил в интервью испанской газете El Mundo.

Бывший французский лидер отметил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО еще в период своего президентского срока в 2007–2012 годах, и в данный момент его точка зрения осталась прежней.

«Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — сказал Саркози журналистам.

Он добавил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. В качестве противоположного примера Саркози привел опыт собственных действий в 2008 году в связи с событиями в Грузии.

Вуаля Николя: экс-президент Франции вернулся в политическую жизнь страны
Саркози критикует французскую власть за пенсионную реформу и позицию по украинскому кризису

Ранее, 13 сентября, Саркози указал на последствия отказа Украины от конструктивного дипломатического диалога с РФ. По словам экс-президента, подобные действия грозят республике ее полным уничтожением. Саркози также выразил уверенность, что с Путиным возможно построить конструктивный диалог.

До этого, в августе, Саркози сравнил участие Европы в конфликте на Украине с «танцем на краю вулкана». По его мнению, необходимо дать Украине гарантии безопасности, при этом учитывая интересы российской стороны. Он напомнил, что речь идет о конфликте с крупнейшей ядерной державой и это необходимо учитывать. Кроме того, он назвал разговоры о возвращении Крыма в состав Украины иллюзией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023