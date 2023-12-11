Еще одно дело возбудили на фоне скандала с «Белгородским цементом»
Уголовное дело возбуждено в отношении главы белгородского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу Елены Алениной. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве. Центр является структурой Росприроднадзора.
Как уточняет ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ, специалисты организации осуществляли экологический контроль на предприятии «Белгородский цемент» (входит в «Цемрос»).
Спецслужба установила причастность Алениной к эпизоду, связанному с делом директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова. Его, в свою очередь, обвиняют в даче взятки в 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора.
Агентство поясняет, что центр лабораторного анализа оказывает компаниям и предприятиям услуги в сфере охраны окружающей среды. У него есть филиалы в каждом федеральном округе, а также подразделения по регионам.