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В Польшу прибыл поезд с застрявшими на границе украинскими грузовиками

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Фото: TASS/Zuma
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Поезд с 13 украинскими большегрузными автомобилями прибыл в Шленское воеводство на территории Польши после того, как им заблокировали автомобильные пункты пропуска между Польшей и Украиной. Об этом 11 декабря сообщает польская радиостанция RMF24.

«Время проезда [поезда] от пограничной станции составило восемь часов, после завершения всех таможенных процедур грузовики съехали с платформ на конечной станции. Окончательные точки [доставки грузов] — это Германия, Швеция и Литва», — цитирует RMF24 сообщение польской фирмы PKP LHS, организовавшей железнодорожную перевозку большегрузного транспорта с Украины.

Отмечается, что в состав дополнительно были включены 10 пустых платформ, на которые погрузят украинские грузовики для дальнейшей доставки на Украину.

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Ранее, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требовали сокращения количества украинских перевозчиков и введения коммерческих разрешений. Тогда заместитель директора департамента коммерческой работы «Укржелдороги» Валерий Ткачев заявил, что компания перевезет большегрузные автомобили по железной дороге.

До этого, в конце октября, представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировки КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.

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