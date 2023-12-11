Оппозиция Японии заявила о подаче проекта о вотуме недоверия правительству

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена подать проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала. Об этом 11 декабря сообщила газета Yomiuri Shimbun.

В настоящее время большинство в парламенте занимает Либерально-демократическая партия (ЛДП), которую возглавляет Кисида. Скандал связан с расследованием дела о сокрытии средств, полученных фракциями партии на собраниях по сбору денег. Они не были оформлены правильно, в результате чего несколько политиков получили крупные суммы денег в личное распоряжение.

В дело оказались вовлечены генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, представители высшего руководства ЛДП. Ожидается, что 13 декабря Кисида произведет перестановки в правительстве и уволит четырех министров.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии из-за скандала. Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, говорят, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Коррупционный скандал стал ключевым фактором падения рейтингов японского правительства во главе с Кисидой, которые уже достигли отметки в 24%, что считается в Японии опасной чертой. Ранее также сообщалось, что падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.