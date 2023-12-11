В поместье Сенявина под Калугой передали штурвал одноименного крейсера

В родовое поместье адмирала Сенявина в Боровском районе Калужской области передали штурвал одноименного крейсера. Передача проходила в храме Иоанна Предтечи в Комлеве. Району подари штурвал контр-адмирал Виктор Самсон.

Газета «Весть» уточняет, что легкий крейсер проекта 68-БИС «Адмирал Сенявин» вошел в строй в 1954 году. Он был в составе Краснознаменного Тихоокеанского флота на протяжении 35 лет.

По словам главы Боровского района Николая Калиничева, не исключено, что пример великого земляка вдохновит ребят на то, чтобы связать судьбу с ВМФ и стать достойными продолжателями традиций русских моряков.

Штурвал будет находиться в одном из музеев Боровска, где было расположено родовое поместье семьи Сенявиных, подарившей стране плеяду прославленных адмиралов.