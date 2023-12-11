В Красногорске две женщины погибли при пожаре в таунхаусе

Две женщины погибли во время пожара в таунхаусе в подмосковном Красногорске. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, в ночное время 10 декабря 2023 года в микрорайоне Опалиха на улице Якорная произошло возгорание в одном из таунхаусов на общей площади 600 кв. м», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

После ликвидации возгорания пожарные обнаружили 51-летнюю женщину и ее 29-летнюю дочь. Мужчине, который также во время пожара находился в доме, удалось спастись благодаря приставленной к балкону очевидцами лестнице.

В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины пожара. Среди версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнем и поджог. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее, 9 декабря, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме в садовом некоммерческом товариществе «Аэропорт-2» в Челябинской области. Еще трое человек с ожогами, один из которых восьмилетний ребенок, были госпитализированы.