В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция
В понедельник, 11 декабря, в МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон». Турнир пройдет по правилам кикбоксинга. «Известия» ведут прямую трансляцию пресс-конференции.
Участники:
- Максим Бабанин, российский боксер, чемпион России (2015), участник главного боя;
- Кевин Джонсон, американский боксер, участник главного боя;
- Павел Шульский, российский боксер, участник соглавного боя;
- Джейсон Гаверн, американский боксер, участник соглавного боя;
- Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;
- Джимине Рамирес, американский боксер, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон» пройдет 15 декабря в Челябинске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск.