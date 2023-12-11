Верхневолжью выделили средства на «умные» транспортные системы

Тверская область, а также еще шесть регионов России получат из федерального бюджета дополнительные средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщили в правительстве РФ.

ИТС кроме Верхневолжья будут развивать в Тульской, Архангельской и Рязанской областях, а также в Дагестане, Чувашии и Чечне.

Как уточняют «Тверские ведомости», с помощью инноваций будут автоматизированы процессы управления движением, повысится безопасность на дорогах. Необходимость в таких системах объясняется существенным ростом трафика в городах.

Так, навигационные системы помогут пассажирам следить за транспортом, водителям — узнавать о дорожной ситуации на информационных табло. «Умные» светофоры обеспечат оптимальный режим проезда перекрестков, чтобы минимизировать дорожные затруднения.

Всего в этом году на внедрение интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось о появлении в Твери на Петербургском шоссе выделенной полосы для общественного транспорта. Также там установили остановку общественного транспорта. Это было сделано по просьбам жителей города.