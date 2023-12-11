Лиса устроила охоту за зайцем во дворе ЖК в Москве
В Москве жителям одного из районов удалось запечатлеть кадры, как в заснеженном дворе прямо на детской площадке лиса устроила охоту на зайца. «Известия» в понедельник, 11 декабря, публикуют видео от очевидцев.
На записи видно, как хищница крадется и, подобравшись к жертве, устраивает ей засаду. В какой-то момент лиса бросилась в сторону зайца, но тот оказался проворнее и быстро скрылся от преследования.
Ранее в этот же день сообщалось, что на севере Иркутской области полицейские патрулируют улицы в поисках гуляющего медвежонка.
Правоохранители выяснили, что животное разгуливает по улицам поселка в поисках еды, похищая порции у местных собак. На кадрах видно, как косолапый пытается разгрызть замерзшую кашу. При этом в ведомстве уточнили, что медведь не проявляет агрессии по отношению к домашним животным.