Западные чиновники все чаще обсуждают необходимость смены президента Украина Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его мнению, Запад устал от выстроенного украинским президентом образа «бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца».

«В СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены <…> Зеленского», — поделился Нарышкин.

Глава внешней разведки добавил, что вместо действующего лидера стремятся привести к власти «украинского Пилсудского», который бы создал «санитарный кордон» между Европейским союзом (ЕС) и РФ на многие десятилетия. В число кандидатов на замену входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко, объяснил директор СВР.

«Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — указал он.

19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

11 ноября бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить президента Украины Владимира Зеленского с его поста из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI-6) уже готовят почву для замены Зеленского.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Юзеф Пилсудский — польский военный и государственный деятель. Он был автором политического проекта, известного как «Прометеизм», целями которого были ослабление и расчленение Российской империи, а затем и Советского Союза с помощью поддержки националистических движений на их территории.