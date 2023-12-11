ДТП затруднило движение в центре Брянска

В Брянске на проспекте Ленина произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля. В результате движение в центре города было затруднено.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, авария случилась недалеко от площади Партизан. В результате столкновения оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

О пострадавших информации не было.

Ранее, 27 ноября, сообщалось о том, что движение на внешней стороне в районе 6-го км МКАД на востоке Москвы было затруднено из-за ДТП. Там столкнулись несколько автомобилей. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка в этом районе автомобильной дороги растянулась на 4,5 км. Две полосы из пяти оказались перекрыты.