Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана

Беседа президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея длилась от 10 до 15 минут. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg.

«По словам члена украинской делегации, два лидера разговаривали в течение 10–15 минут в воскресенье в кулуарах инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе», — пишет агентство.

Накануне разговор венгерского премьера и президента Украины попал в трансляцию церемонии, которая велась на YouTube-канале аргентинского сената. На кадрах видно, что Орбан застал Зеленского врасплох, начав ему что-то настойчиво рассказывать. Украинский лидер в ответ всё время кивал головой.

Как сообщил позже пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, политики обсудили членство Украины в Евросоюзе (ЕС): венгерский премьер проинформировал Зеленского о том, что государства — члены объединения постоянно обсуждают данный вопрос.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

До этого, 29 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.