13 декабря — День медведя в России: история и традиции праздника

Медведь издревле почитается в русской культуре за свою силу и мощь и считается одним из символов России. Не случайно в честь него появился отдельный день в календаре праздников. Ежегодно он отмечается 13 декабря. Об истории и традициях этой даты, читайте в материале «Известий».

День медведя в России – 2023: история праздника

Мероприятие проводится в первый месяц зимы, так как именно в это время медведи уходят на зимовку в берлоги и впадают в спячку до самой весны.

С каждым годом популяция медведей сокращается. Это связано с незаконной охотой и разрушением естественной среды обитания животных, в том числе из-за таяния льдов в Арктике. День медведя призван привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с исчезновением этого вида по всему миру.

Также праздник напоминает о красоте и значимости дикой природы, которая требует общих усилий по ее сохранности. Помимо Дня медведя в России еще отмечается международный День полярного медведя. Праздник приходится на 27 февраля, в русском варианте он известен как День белого медведя.

День медведя в России – 2023: традиции

Ежегодное торжество привлекает много людей и организаций по всей стране. В разных регионах России проводят тематические выставки, конференции и лекции, посвященные защите животных и окружающей среды. Организуются экскурсии в заповедники, где можно понаблюдать за медведями в их привычных условиях.

Помимо этого, проводится множество благотворительных акций — ярмарки, концерты, мастер-классы, на которых можно изготовить или приобрести сувениры с символикой медведя. Все собранные средства направляются в фонды дикой природы, на поддержку заповедников и другие экологические цели.

На телевидении выходят сюжеты о медведях. Экологи, путешественники и геологи рассказывают о своем опыте наблюдений хищников в дикой природе. В школах устраивают классные часы, во время которых ученики узнают об истории праздника и его значении.

День медведя в России – 2023: интересные факты

В традициях разных народов медведь считался тотемным или родовым животным, он нередко становился героем сказок и пословиц. С этим хищником также связывали смену времен года. Если медведь уходил в спячку, то, значит, зима уже полностью вошла в свои права. Пробуждение же хищника знаменовало начало весеннего сезона.

У славян хозяин леса служил символом плодородия и силы. Свое название — «медведь» — он получил благодаря пристрастию к меду, оно означает «поедающий мед». Однако в народе за хищником закрепилось и много других наименований: косолапый, косматый, куцый, Потапыч или Топтыгин.

В настоящее время в России обитают бурый, белый, белогрудый и черный или черный гималайский медведи. Самый популярный вид — это бурые медведи. Они достаточно часто встречается в лесах Сибири, Дальнего Востока и на Камчатке. Вес взрослой особи может достигать около 600 кг. Несмотря на большую массу тела, хищник очень подвижный и быстрый. Он прекрасно лазает по деревьям, плавает, ловит рыбу, делает длинные прыжки и может развивать скорость до 50 км/ч.

Ранее «Известия» рассказали, как в России и мире отмечают другой праздник, посвященный заботе о животных, — Всемирный день домашних животных.