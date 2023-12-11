СКР начал проверку после крупного пожара в жилом доме в Сыктывкаре
По факту пожара в жилом многоквартирном доме в Сыктывкаре СУ СКР по Республике Коми проводит проверку. Специалисты должны установить причины и обстоятельства случившегося, а также дать им правовую оценку, сообщает ИА «Комиинформ».
Сообщение о возгорании в квартире восьмиэтажного дома на улице Мира поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывкара 10 декабря. Через девять минут к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Были спасены 35 человек, 90 эвакуировались сами. Два человека в результате возгорания получили травмы.
Общая площадь пожара составила 445 кв. м. В тушении принимали участие 64 огнеборца, семь единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.