Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

В Подмосковье задержали консультантов отдела при минсоцразвития за взятки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области правоохранители задержали 11 человек, двое из которых работают консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области и один — консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона, по подозрению в получении взяток. Об этом 11 декабря сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Их подозревают в преступлениях по ст. 290 («Получении взяток») и ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Все задержанные признались и дали показания, которые изобличают их подельников. Подозреваемых отправили под домашний арест.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год посредники передавали подозреваемым взятки от предпринимателей Московской области, а те взамен выдавали квоты для привлечения иностранцев на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. От одного иностранного специалиста чиновники получали 12 тыс. рублей. За раз они могли оформить от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя.

Дела счет любят: еще четырех ростовских судей подозревают в коррупции
Чистки в системе правосудия региона идут с весны этого года, сообщили источники «Известий»

Ранее, 29 ноября, в Югре полиция задержала начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятку в особо крупном размере. По данным ведомства, начальник одного из территориальных управлений с февраля 2020 года по август 2023 года ежемесячно лично получал денежное вознаграждение от руководителя одного из частных детских садов за непроведение проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Общая сумма полученных денежных средств составила 2,15 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023