В Подмосковье задержали консультантов отдела при минсоцразвития за взятки

В Московской области правоохранители задержали 11 человек, двое из которых работают консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области и один — консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона, по подозрению в получении взяток. Об этом 11 декабря сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Их подозревают в преступлениях по ст. 290 («Получении взяток») и ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Все задержанные признались и дали показания, которые изобличают их подельников. Подозреваемых отправили под домашний арест.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год посредники передавали подозреваемым взятки от предпринимателей Московской области, а те взамен выдавали квоты для привлечения иностранцев на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. От одного иностранного специалиста чиновники получали 12 тыс. рублей. За раз они могли оформить от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя.

Ранее, 29 ноября, в Югре полиция задержала начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятку в особо крупном размере. По данным ведомства, начальник одного из территориальных управлений с февраля 2020 года по август 2023 года ежемесячно лично получал денежное вознаграждение от руководителя одного из частных детских садов за непроведение проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Общая сумма полученных денежных средств составила 2,15 млн рублей.