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Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима

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Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины находится на стадии проработки. Об этом 10 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Чем ближе к окончанию специальной операции, тем быстрее политики придут к единому мнению о том, каким будет трибунал и какую ответственность понесет руководство Украины, сказал он в эфире белорусского телеканала СТВ.

Среди лиц, которые понесут ответственность, Мирошник назвал президента страны Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака и бывшего главу минобороны Алексея Резникова. По его словам, они «содействовали убийству огромного количества людей, разрушению Украины, продаже интересов этого государства».

«Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура. Это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном, это тоже абсолютный факт», — добавил он.

Мирошник также отметил, что единственным сценарием завершения конфликта являются переговоры, но при этом указал, что РФ не будет говорить с «марионетками» в лице украинских властей. По его словам, условия для переговоров созреют, как только спонсоры Киева «выдохнутся».

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Ранее, 16 октября, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что следует рассмотреть вариант создания на базе ШОС, БРИКС или других неангажированных международных площадок Международного трибунала для расследований преступлений, совершенных украинскими властями в период с 2014 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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