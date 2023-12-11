Косули стали появляться на улицах Омска

В Омске и в некоторых районах области на улицах заметили косуль. Фото и видео с животными жители делятся в соцсетях. Один из последних случаев произошел 10 декабря в Омске. Автор публикации наблюдал косулю на улице Стальского.

Как объяснили РИА «ОМСКРЕГИОН» в региональном управлении по охране животного мира, причина в том, что ежегодная миграция косуль продолжилась и в декабре из-за затянувшейся осени и малоснежья.

Летом косули держатся в одиночку и образуют группы лишь самки с детенышами, а зимой предпочитают сбиваться в стада, поближе к местам, богатым кормом.

В Омской области посеяли «зеленые» столовые — поля с питательными растениями. Во время зимовки они обеспечивают кормом и копытных, и птиц. Концентрация животных на ограниченных пространствах облегчает их охрану, рассказали в ведомстве.

Из-за продолжающейся миграции косуль охотинспекторы работают в особом режиме.

В конце ноября сообщалось, что в Ленинградской области лоси, несмотря на окончание гона, продолжали искать себе самок. Некоторые «женихи» ухаживали за лосихами, издавали призывные стоны, но те не обращали на них внимания, так как у них наступило ответственное время беременности.