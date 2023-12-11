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Панарин превзошел достижение Гретцки по очкам в домашних матчах НХЛ

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Фото: TASS/Zuma
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Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по числу проведенных подряд домашних матчей клуба с очками с начала сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

10 декабря «Нью-Йорк Рейнджерс» провел дома матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз». Он завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Панарин набрал один балл за голевую передачу, которая позволила открыть счет.

Таким образом, россиянин отличился во всех 11 домашних матчах с начала сезона, превзойдя показатель Гретцки, которого он добился в 1996 году. Рекорд клуба принадлежит Майку Роджерсу, который набирал очки подряд в 15 матчах с начала розыгрыша регулярного чемпионата.

Всего в текущем сезоне Панарин набрал 38 (16+22) очков за результативность и занимает четвертое место в НХЛ. На первом находится другой россиянин, Никита Кучеров, набравший 47 (19+28) баллов.

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Ранее, 7 декабря, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Он стал единственным россиянином в истории лиги и 16-м в ее истории игроком, кому удалось добиться такого результата.

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