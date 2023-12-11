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Сюжет:

На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ

FT: Киеву стоит говорить правду о ситуации на фронте, оптимизм подрывает доверие
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Стратегия «оптимизма» с завышенными ожиданиями, выбранная украинскими властями, заставила аудиторию западных стран задаться вопросом, почему ей приходится вкладывать свои деньги, если Киев уже какой месяц подряд находится на «грани победы». Об этом заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в своем интервью газете Financial Times.

По словам советника, стратегия изначально сработала, но затем стала создавать запутанное повествование, в котором «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел», цитирует «Газета.Ru» 11 декабря.

Кроме того, она отметила, что материалы в СМИ, которые описывали ситуацию «не так хорошо», рассматривались как ложные. Правительству США в таком случае нужно было показать «сбалансированный реализм», объяснила Золотарь. Советник также указала, что обществу стоит «не строить воздушные замки» и отказаться от «розовых очков», говорить правду.

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Ранее, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

В тот же день американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, немецкая газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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