В ходе пленарного заседания 7 декабря Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта, а Центральная избирательная комиссия уточнила, что выборы будут трехдневными, с 15 по 17 число. Позже в ЦИК заявили, что считают возможным проведение выборов главы государства на новых территориях — в Луганской и Донецкой республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о процедуре выборов президента и голосовании в 2024 году — в материале «Известий».

Кто определяет и назначает день выборов президента Российской Федерации

Выборы президента Российской Федерации регламентируются федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах президента Российской Федерации». Он основывается на положениях ст. 81 и ст. 102 Конституции РФ, а также положениях федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В соответствии с пунктом «д» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ, назначение выборов президента осуществляется Советом Федерации (СФ). СФ назначает их не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования должно быть второе воскресенье месяца, в котором проводились выборы в предыдущий раз (в 2018 году выборы состоялись 18 марта).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2024 году выборы будут проходить три дня, финальным днем будет 17 марта, третье воскресенье месяца. Решение о проведении голосования именно в эти даты связано с тем, что второе воскресенье марта выпадает на неделю с праздничным днем — 8 марта, а по закону выборы не могут проходить в ближайшие пред- или постпраздничные дни.

Участие в выборах президента РФ: кто может стать кандидатом

Согласно Конституции РФ, президент избирается сроком на шесть лет. Им может быть гражданин России не моложе 35 лет и постоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет, не имеющий и ранее не имевший иностранного гражданства, либо вида на жительство, а также другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Это требование не распространяется на кандидатов, имевших ранее гражданство государства, которое полностью (или частично) было включено в состав РФ.

Один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Вместе с этим, согласно ч. 3.1 ст. 81 Конституции РФ Владимир Путин может баллотироваться на выборах 2024 и 2030 годов, поскольку поправки от 2020 года обнулили сроки действующего президента. Также среди изменений — неприкосновенность экс-президентов. 8 декабря действующий лидер заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах в следующем году.

Президент России Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президентом страны не может быть:

— гражданин РФ, признанный судом недееспособным;

— содержащийся в местах лишения свободы;

— осужденный за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления;

— осужденный за экстремистскую деятельность;

— подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений;

— являвшийся участником или работником экстремистской или террористической организации, а также иное лицо, причастное к деятельности этих организаций.

Избирательная система на выборах президента РФ

Президент избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Голосование проходит как на территории России, так и за ее пределами — в посольствах и консульствах. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов россиян (50% + 1).

В случае, если в выборах участвуют больше двух кандидатов и ни один из них не набрал нужное количество голосов, проводится второй тур выборов. В него проходят два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Повторные выборы проводятся через 21 день. Избранным в таком случае считается кандидат, набравший большее число голосов. В России проведение второго тура потребовалось только однажды, в 1996 году.

Участие в голосовании на выборах президента РФ является свободным и добровольным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как проходит голосование на президентских выборах: правила

Голосование в 2024 году будет проходить три дня. Оно начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17 числа. Кроме того, голос можно будет оставить дистанционно. Однако такая система будет использоваться только в тех регионах, где она была опробована на предыдущих выборах.

Досрочное голосование пройдет с 25 февраля по 14 марта, с 8:00 до 20:00 по местному времени, в эти же сроки будет идти электронное дистанционное голосование. Согласно данным ЦИК досрочное голосование будет доступно для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях.

За рубежом голосование будет проходить только в традиционной форме, при этом оно не будет таким широким, как ранее. Отмечается, что из-за действий недружественных стран количество избирательных участков будет существенно сокращено. «Зная, с каким рвением и желанием наши недруги, которые нас назначили врагами, готовятся дискредитировать наши выборы, <...> это очень рискованно и может сорвать нам дистанционное голосование полностью, поэтому категорически нет», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова решение не проводить в 2024 году досрочное дистанционное голосование за рубежом.

Как пройдут выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Проведение выборов президента РФ в 2024 году возможно на территории всех четырех новых регионов государства, подтвердила 11 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ после консультаций с представителями Минобороны и ФСБ РФ, а также руководством всех четырех регионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — указано в Telegram-канале комиссии.

На новых территориях, а также в регионах, близких к зоне проведения СВО ЦИК одобрила новые формы для голосования: на придомовых территориях и с помощью передвижных избирательных участков, оборудованных в автобусах. Эти формы голосования будут использоваться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму и Севастополе. Отмечается, что передвижные избирательные участки будут использоваться только 15 и 16 марта.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому осуществлять фото- и видеосъемку на участках смогут вести только уполномоченные граждане. Также введен запрет на съемку избирательных участков в воинских частях.

Итоги голосования и порядок вступления в должность президента РФ

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования 17 марта и будет идти непрерывно, пока не определится итог выборов. Его осуществляют члены участковой избирательной комиссии (УИК). Подсчет проводится в специально отведенных местах в помещении для голосования, проходит открыто и гласно, с внесением в протокол всех выполняемых действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2024 году территориальные избиркомы объявят итоги голосования не позднее 19 марта, а избиркомы субъектов РФ — не позднее 21 марта. Окончательные результаты выборов ЦИК определит не позднее 28 марта, они будут опубликованы в течение трех дней после подписания протоколов.

Избранный президент России вступит в должность спустя ровно шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. В 2024 году инаугурация должна состояться 7 мая.

Согласно ст. 82 Конституции РФ, присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов РФ, депутатов ГД и судей Конституционного Суда.

При вступлении в должность президент России приносит народу присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».